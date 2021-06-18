Євро впав до мінімуму з серпня 2020 року: чому зміцнюється гривня

Українська гривня продовжує зміцнюватися відносно американського долара та європейської валюти та вкотре оновила свій максимум. Про причини, читайте на Фінанси 24.

Який курс євро

У п'ятницю, 18 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 32,44 гривні. Це на 33 копійки менше, ніж у четвер. Щобільше, це мінімум за понад 10 місяців. Востаннє курс євро щодо гривні був нижчий 30 серпні – 32,42 гривні.

Зверніть увагу Біткойн визнали офіційним платіжним засобом: які перспективи для ринку це відкриває

Чому євро падає

Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, в коментарі 24 каналу пояснив, що гривня укріпилася до євро лише технічно.

Причина у доларі

Насправді це долар укріпляється. Відповідно і євро впав відносно долара,

– стверджує експерт.

ФРС (Федеральна резервна система США – як в Українці Нацбанк) у четвер заявила, що підвищуватиме ставки швидше. Як пояснює Шоломицький, це означає також їх позицію щодо сильнішого відновлення економіки США, що робить долар привабливішим.

Причина в інфляції

Також впливає дещо вища ніж очікувалося інфляція в Єврозоні, це окремо додає зниження вартості євро.

Зміцнення гривні: коротко