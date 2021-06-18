Який курс євро
У п'ятницю, 18 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 32,44 гривні. Це на 33 копійки менше, ніж у четвер. Щобільше, це мінімум за понад 10 місяців. Востаннє курс євро щодо гривні був нижчий 30 серпні – 32,42 гривні.
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Чому євро падає
Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, в коментарі 24 каналу пояснив, що гривня укріпилася до євро лише технічно.
Причина у доларі
Насправді це долар укріпляється. Відповідно і євро впав відносно долара,
– стверджує експерт.
ФРС (Федеральна резервна система США – як в Українці Нацбанк) у четвер заявила, що підвищуватиме ставки швидше. Як пояснює Шоломицький, це означає також їх позицію щодо сильнішого відновлення економіки США, що робить долар привабливішим.
Причина в інфляції
Також впливає дещо вища ніж очікувалося інфляція в Єврозоні, це окремо додає зниження вартості євро.
Зміцнення гривні: коротко
- Українська гривня зміцнюється не лише щодо євро, але й щодо долара. Аналітики опитані 24 каналом очікують, що у червні гривня рухатиметься в напрямку 26,50 за долар.
- Серед основних внутрішніх причин зміцнення гривні – аукціони ОВДП, через які нерезиденти активно купують українську валюту.