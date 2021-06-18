Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 18 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,17 гривні, що на 15 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість європейська валюта суттєво подешевшала. Курс євро зупинився на позначці 32,44 що на 33 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,21 – 27,23.
- Євро – 32,46 – 32,49.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,02 гривні, продаж – 27,23 гривні.
- Євро: купівля – 32,31 гривні, продаж – 32,71 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара у 2021 році не перетне позначку у 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс української гривні коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість національної валюти США зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу