Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 18 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,17 гривні, що на 15 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість європейська валюта суттєво подешевшала. Курс євро зупинився на позначці 32,44 що на 33 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,21 – 27,23.

Євро – 32,46 – 32,49.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,02 гривні, продаж – 27,23 гривні.

Євро: купівля – 32,31 гривні, продаж – 32,71 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара у 2021 році не перетне позначку у 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс української гривні коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість національної валюти США зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року вартість національної валюти США зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу