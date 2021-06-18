Какой курс евро

В пятницу, 18 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 32,44 гривны . Это на 33 копейки меньше, чем в четверг. Более того, это минимум за более 10 месяцев. Последний раз курс евро по отношению к гривне был ниже 30 августе – 32,42 гривны.

Обратите внимание Биткоин признали официальным платежным средством: какие перспективы для рынка это открывает

Почему евро падает

Юрий Шоломицкий , руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, в комментарии 24 канала объяснил, что гривна укрепилась к евро только технически.

Причина в долларе

На самом деле это доллар укрепляется. Соответственно и евро упал к доллару,

– утверждает эксперт.

ФРС (Федеральная резервная система США – как в Украине Нацбанк) в четверг заявила, что будет повышать ставки быстрее. Как объясняет Шоломицкий, это означает также их позицию относительно сильного восстановления экономики США, что делает доллар более привлекательным.

Причина в инфляции

Также влияет несколько выше, чем ожидалось инфляция в Еврозоне, это отдельно добавляет снижение стоимости евро.

Укрепление гривни: коротко

Украинская гривна укрепляется не только по отношению к евро, но и по отношению к доллару. Аналитики опрошенные 24 каналом ожидают , что в июне гривна будет двигаться в направлении 26,50 за доллар.

Среди основных внутренних причин укрепления гривни – аукционы ОВГЗ, через которые нерезиденты активно покупают украинскую валюту.