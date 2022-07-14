Єна впала до мінімуму проти долара з 1998 року

Курс японської єни до долара впав до найнижчого рівня за 24 роки. Це сталось через очікуване зростання розриву ключових ставок між Японією та США, що ще більше знизило вартість валюти.

Чому японська єна впала

Єна впала на 0,5% до мінімуму у 138,10 за долар під час ранкових торгів. До цього рівня вона не падала від вересня 1998 року.

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Протягом останніх тижнів єна встановила декілька найнижчих значень, оскільки трейдери відмовилися від неї в гонитві за вищими процентними ставками в США. Очікується, що Федеральна резервна система США (Центробанк) діятиме більш агресивно найближчим часом й підніме ставку, щоб приборкати інфляцію в країні.

Стрімка інфляція у США

13 липня ці очікування посилилися, коли Бюро статистики праці США повідомило, що рівень інфляції за результатами червня досяг 9,1% річних. Таким чином інфляція в США оновила 40-річні показники.

Ситуація з інфляцією в Японії

Центробанк Японії дотримувався надзвичайно м’якої монетарної політики та застерігав лише від "надмірних коливань" ціни єни.

За результатами червні рівень інфляції в Японії досяг 2,5% річних. Це вище діапазону центробанку, але значно відстає від історичних показників, які спостерігалися в інших країнах з розвиненою економікою.

Зауважте, чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки. У країнах з розвиненою економікою під ціновою стабільністю вважать підтримку інфляції на рівні від 1 до 3% річних.

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