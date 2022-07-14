Почему японская иена упала

Она упала на 0,5% до минимума в 138,10 за доллар во время утренних торгов. До этого уровня она не падала с сентября 1998 года.

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В последние недели иена установила несколько самых низких значений, поскольку трейдеры отказались от нее в погоне за более высокими процентными ставками в США. Ожидается, что Федеральная резервная система США (Центробанк) будет действовать более агрессивно в ближайшее время и поднимет ставку, чтобы обуздать инфляцию в стране.

Стремительная инфляция в США

13 июля эти ожидания усилились, когда Бюро статистики труда США сообщило, что уровень инфляции по результатам июня достиг 9,1% годовых . Таким образом, инфляция в США обновила 40-летние показатели.

Обратите внимание! Центробанк Японии придерживался чрезвычайно мягкой монетарной политики и предостерег только от "чрезмерных колебаний" цены иены.

Ситуация с инфляцией в Японии

По результатам июня уровень инфляции в Японии достиг 2,5% годовых. Это выше диапазона центробанка, но значительно отстает от исторических показателей, наблюдавшихся в других странах с развитой экономикой.

Заметьте, чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики. В странах с развитой экономикой под ценовой стабильностью считают поддержку инфляции на уровне от 1 до 3% годовых.

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