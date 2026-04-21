Курс валют знову на межі рекордів – як подорожчають долар і євро 22 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс на середу, 22 квітня. Ціна змінилася лише на декілька копійок, однак це не завадило євро встановити новий рекорд, а долару – ще більше наблизитися до історичного максимуму.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 21 квітня торгується по 44,10 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 21 копійку проти 20 квітня. Офіційний курс євро становить 51,89 гривні, отже його ціна зросла ще на 12 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 21 квітня курс валют буде таким:

долар – 44,11 гривні (+1 копійка);

євро – 51,91 гривні (+2 копійки) – новий історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 21 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,90 гривні , а продаж – по 44,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44 гривні , а продаж – по 44,17 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,51 гривні, а продаж – по 44,12 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 21 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,58 гривні , а продаж – по 52,32 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,80 гривні , а продаж – по 52 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,52 гривні, а продаж – по 52,06 гривні.

Що впливає на курс валют в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснював, що поки європейський кредит на 90 мільярдів євро досі заблокований, наявного зовнішнього фінансування Україні вистачить лише до кінця квітня.

Тож щоденна амплітуда змін у курсах валют може бути "досить строкатою", адже настрої ринку напряму залежать від новин із ЄС.

Окрім того, важливим чинником залишається рівень ескалації на Близькому Сході, що визначає ціни на нафту й газ у світі.