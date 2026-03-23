Євро дешевшає: який курс валют в обмінниках на початку тижня

У понеділок, 23 березня, офіційний курс від Нацбанку для доларра становить 43,82 гривні, для євро – 50,67 гривні. Водночас в банках та обмінниках ціни на валюту дещо інші.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 5 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,55 гривні (без змін), а продаж по 44,14 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 50,25 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,09 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,08 гривні (без змін), а продаж – по 44,15 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 50,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,10 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,45 гривні (+ 22 копійки), а продають – по 44,12 гривні (+4 копійки).

(+ 22 копійки), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,65 гривні (+19 копійок), а продають – по 51,33 гривні (-3 копійки).

Як ціни на пальне впливають на валютний ринок?

Із загостренням подій на Близькому Сході стрімко зросли світові ціни на нафту. В Україні відповідно зросли ціни на пальне. Для 24 Каналу Тарас Лєсовий розповів, що імпортери енергоресурсів впливають на ринки найбільше. Адже для закупівлі пального потрібна валюта. До того ж нині фіксують доволі високий попит для сезону, який переважає пропозицію.

Однак в НБУ дотримуються стратегії регулятора, коли банк швидко реагує на світові економічні події та може вжити заходів для менших потрясінь для національної економіки.

Зокрема відомо, що курси валют встановлюють на основі попиту й пропозиції міжбанку. Міжбанківський валютний ринок – це фінансовий ринок, де українські банки купують і продають іноземну валюту один одному.