Як індійські переробники шукають альтернативи російській нафті?

За словами трейдерів і представників НПЗ, індійські переробники почали вивчати альтернативні варіанти постачань окремих сортів нафти. Однак поки що говорити про значний відхід від традиційних російських постачань передчасно, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Світовий нафтовий ринок оцінює наслідки останньої хвилі обмежень, введених Євросоюзом. Серед них – санкції проти великого індійського НПЗ з частковою участю російського капіталу, зниження цінової межі, а також заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти.

Де індійські НПЗ купують нафту?

За словами трейдерів, індійські НПЗ розширили географію закупівель, купуючи нафту в таких країнах, як Азербайджан, Нігерія та Об'єднані Арабські Емірати.

Серед останніх угод – закупівля нафти компанією Mangalore Refinery & Petrochemicals контрольованою державою.

Цікаво! За словами трейдерів, підприємство придбало близько 1,3 млн барелів азербайджанської нафти з постачанням в порт Нью-Мангалор в кінці серпня – на початку вересня.

Крім того, Hindustan Petroleum придбала нафту західноафриканських сортів, у тому числі Bonny Light, Egina і Qua Iboe з Нігерії. Приватна компанія Reliance Industries закупила флагманський сорт Murban з Абу-Дабі – преміальний легкий сорт нафти.