Индекс доллара США во вторник, 11 октября, продолжает демонстрировать положительную динамику на рынке. Американскую валюту поддерживают ожидания дальнейшей монетарной политики центробанков и геополитика.
На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 113,19, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,05%. Индекс начал день на уровне 113,08. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 113,22, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель укрепил позицию на 0,07%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
За последний месяц этот показатель вырос на 3,11%;
За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,80%;
С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,01%;
За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,83%.