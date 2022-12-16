Нестабільний тиждень для долара США: останні зміни на валютному ринку

Долар США продовжує зберігати досить сильні позиції на ринку, хоча від ранку його динаміка від'ємна. Що відбувається на валютному ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США демонструє від'ємну динаміку, проте корегування мінімальне. Для відомої валюти-притулку це був досить волатильний тиждень, під час якого вона втратила 0,47%, пише CNBC.

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Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на п'ятницю, 16 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 104,53 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,03%, а коливався в діапазоні 104,21 – 104,73. За ніч Індекс виріс на 0,85%, що стало найбільш вдалим стрибком з кінця вересня. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта Єврозони виросла на 0,08%, трохи відновивши позиції після суттєвого спаду в четвер. Паралельно британський фунт зміцнив свої позиції на ринку на 0,11%.

Японська єна посилала позиції проти долара на 0,18%. Курс зупинився на рівні 137,51 єни за долар. Цікаво, що 15 грудня американська валюта вперше з 30 листопада подорожчала на 1,68% у парі з єною, додає CNBC.

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Загалом 2022 рік став для Індексу долара США найкращим роком за останні майже 40 років;

Однією з основних причин стрімкого зростання американської валюти у 2022 році стала монетарна політика Федерального резерву;

За останній квартал позиції Індексу долара США ослабли на 7%. Цей показник на шляху до найбільшого обвалу за три місяці з 2010 року.