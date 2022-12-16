Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику, однако корректировка минимальна. Для известной валюты-убежища это была достаточно волатильная неделя, во время которой она потеряла 0,47%, пишет CNBC.

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Последние изменения Индекса доллара США на рынке

По состоянию на пятницу, 16 декабря, индекс доллара США колеблется на уровне 104,53 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,03%, а колебался в диапазоне 104,21 – 104,73. За ночь Индекс вырос на 0,85%, что стало самым удачным скачком с конца сентября. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Официальная валюта еврозоны выросла на 0,08%, слегка восстановив позиции после существенного спада в четверг. Параллельно британский фунт укрепил свои позиции на рынке 0,11%.

Японская иена посылала позиции против доллара на 0,18%. Курс остановился на уровне 137,51 иены за доллар. Интересно, что 15 декабря американская валюта впервые с 30 ноября подорожала 1,68% в паре с иеной, добавляет CNBC.

К теме! Эксперты объяснили главные причины, помогшие доллару США существенно укрепить позиции на рынке в 2022 году, а также установить несколько рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.

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