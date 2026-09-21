До якої події готуються китайці

У понеділок, 21 вересня, китайський юань зміцнився до найвищого за останні кілька років рівня щодо американського долара. Цьому сприяло пом'якшення центробанком обмеження на зростання курсу напередодні зустрічі лідерів обох держав, пише Reuters.

Річ у тім, що раніше міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем'єр Держради Китаю Хе Ліфен завершили переговори в Нью-Йорку, заклавши основу для саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, запланованого вже на четвер, 24 вересня.

Ймовірно, сторони обговорять штучний інтелект, торговельні відносини, ланцюги постачання та події на Близькому Сході. Щоправда, аналітики не очікують суттєвих проривів у політиці.

Як це вплинуло на курс юаня

На початку тижня китайський юань зміцнився до 6,6957 за долар, сягнувши найвищого рівня із січня 2023 року. Водночас Народний банк визначив офіційний орієнтир курсу на рівні 6,7487 юаня за долар, що теж стало найсильнішим показником за понад 3,5 роки.

Зауважте! Китайський центробанк щодня визначає базове значення, від якого ринковий курс юаня може відхилятися не більш ніж на 2%. Протягом майже року регулятор стримував подорожчання нацвалюти, обираючи слабший рівень, аніж очікували учасники ринку, однак тепер підхід змінили.

На думку експертів із Goldman Sachs, майбутня зустріч Трампа та Сі може сприяти збереженню стабільних торговельних відносин між країнами. Тож за таких умов Пекін, імовірно, почуватиметься впевненіше, допускаючи подальше поступове зміцнення юаня.

Натомість в OCBC застерігають від подібних передчасних висновків, адже значна різниця в дохідності американських і китайських облігацій та слабкість внутрішньої економіки Китаю ставлять під сумнів стійкість нинішнього подорожчання його валюти. Аналітики припускають, що це радше результат дій Пекіна напередодні саміту.

Нагадаємо, станом на 21 вересня, за офіційним курсом Нацбанку України, один китайський юань коштує 6,6686 гривні, тоді як американський долар обійдеться в 44,6743 гривні.