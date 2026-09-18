Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, наступного тижня, у понеділок, 21 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,67 гривні (тобто +1 копійка проти 18 вересня);

(тобто +1 копійка проти 18 вересня); євро – 51,20 гривні (тобто -4 копійки проти 18 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 18 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,46 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,97 гривні (+4 копійки).

, станом на вечір 18 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+3 копійки), а продаж по (+4 копійки). Купівля євро проходить по 50,94 гривні (-16 копійок), а продаж – по 51,81 гривні (без змін).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,86 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,89 гривні (+2 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (-4 копійки), а продаж – по 51,96 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,42 гривні (+9 копійок), а продають – по 44,90 гривні (без змін).

(+9 копійок), а продають – по (без змін). Євро купують по 51,49 гривні (+9 копійок), а продають – по 51,98 гривні (-4 копійки).

Нагадаємо, високі відсоткові ставки роблять гривневі депозити та ОВДП привабливішими для заощаджень. Це допомагає утримувати кошти в національній валюті та стримувати надмірний попит на долар і євро серед населення в окремі періоди.

Ба більше, за словами члена правління та директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, після літнього затишшя бізнес активніше повертається до звичного ритму, а підготовка до осінньо-зимового сезону підвищує потребу у валюті – насамперед для закупівлі пального, енергоносіїв, обладнання.