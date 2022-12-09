Долар США на шляху до найбільшого обвалу з 2010 року

Долар продовжує втрачати позиції на ринку та на шляху до одного із найбільших обвалів з 2010 року. Що відбувається на ринку валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара повернувся до падіння на фоні побоювань щодо сповільнення темпів економічної активності в США. Тоді як трейдери очікують нових засідань Федерального резерву, інформує CNBC.

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Динаміка долара США на ринку

У п'ятницю, 9 грудня 2022 року, Індекс долара США коливається на рівні 104,77, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник впав на 0,01%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців на фоні очікувань щодо відновлення економічної активності у Китаї.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта Єврозони зміцнила свої позиції проти долара приблизно на 0,5% та наблизилася до максимуму за останні 6 місяців. Аналогічну тенденцію продемонстрував й британський фунт. Японська єна також виросла на 0,4%.

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