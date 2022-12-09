Доллар США по пути к наибольшему обвалу с 2010 года

Доллар продолжает терять позиции на рынке и на пути к одному из самых больших обвалов с 2010 года. Что происходит на рынке валют – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара вернулся к падению на фоне опасений по поводу замедления темпов экономической активности в США. В то время как трейдеры ожидают новых заседаний Федерального резерва, информирует CNBC.

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Динамика доллара США на рынке

В пятницу, 9 декабря 2022 года, индекс доллара США колеблется на уровне 104,77, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,01%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев на фоне ожиданий возобновления экономической активности в Китае.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Официальная валюта Еврозоны укрепила свои позиции против доллара примерно на 0,5% и приблизилась к максимуму за последние 6 месяцев. Аналогичную тенденцию продемонстрировал и британский фунт. Японская иена также выросла на 0,4%.

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