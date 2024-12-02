Що відбувається з доларом

У понеділок, 2 грудня, долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Валюта виграла від нових заяв Дональда Трампа, який готується до інавгурації, що пройде 20 січня.

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Йдеться про те, що Дональд Трамп вимагає від країн БРІКС відмовитися від створення альтернативи для долара у міжнародній торгівлі. Він пригрозив цим державам митами та втратою ринку США.

Крім того, на ринок валют впливає політична ситуація в Франції. В одній з найбільших країн Європи може настати урядовий колапс. Це, зокрема, призвело до падіння євро.

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Нагадаємо, що у жовтні інфляція зросла до 2,6% з 2,4%, які зафіксували у вересні 2024 року. На початку осені у США зафіксували найнижчий рівень інфляції з лютого 2021 року, згідно з даними Trading Economics.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

На початку торгів Індекс долара США зріс на 0,6% до 106,39. Наразі цей показник торгується на рівні 106,27, згідно з даними Yahoo!Finance. Цей індикатор зміцнив свої позиції на 0,51%. Діапазон коливання за день становить 105,82 – 106,45.

До теми! У п'ятницю, 29 листопада, долар зафіксував свій перший тижневий спад з вересня 2023 року. Річ у тому, що так звана "торгівля Трампа", яка виникла на фінансових ринках після його перемоги на виборах, пішла на спад.

Водночас позиції євро ослабли проти долара на 0,65%.