Что происходит с долларом

В понедельник, 2 декабря, доллар США демонстрирует положительную динамику на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Валюта выиграла от новых заявлений Дональда Трампа, который готовится к инаугурации, что пройдет 20 января.

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Речь идет о том, что Дональд Трамп требует от стран БРИКС отказаться от создания альтернативы для доллара в международной торговле. Он пригрозил этим государствам пошлинами и потерей рынка США.

Кроме того, на рынок валют влияет политическая ситуация во Франции. В одной из крупнейших стран Европы может наступить правительственный коллапс. Это, в частности, привело к падению евро.

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Напомним, что в октябре инфляция выросла до 2,6% с 2,4%, которые зафиксировали в сентябре 2024 года. В начале осени в США зафиксировали самый низкий уровень инфляции с февраля 2021 года, согласно данным Trading Economics.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

В начале торгов Индекс доллара США вырос на 0,6% до 106,39. Сейчас этот показатель торгуется на уровне 106,27, согласно данным Yahoo!Finance. Этот индикатор укрепил свои позиции на 0,51%. Диапазон колебания за день составляет 105,82 – 106 106,45.

К теме! В пятницу, 29 ноября, доллар зафиксировал свой первый недельный спад с сентября 2023 года. Дело в том, что так называемая "торговля Трампа", которая возникла на финансовых рынках после его победы на выборах, пошла на спад.

В то же время позиции евро ослабли против доллара на 0,65%.