Які фактори впливають на ціни на нафту

У понеділок, 2 грудня, ціни на нафту знову зростають на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На ціни на ринку нафти впливають новини з Китаю та Близького Сходу.

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Ціни на нафту підтримали дані про зростання виробничої активності у Китаї, який є одним із ключових експортерів нафти у світі. Також йдеться про зростанням напруженості на Близькому Сході, коли Ізраїль відновив атаки на Ліван. Це відбувається навіть попри угоду про припинення вогню.

Нагадаємо, що перемир'я між Ізраїлем і Ліваном набуло чинності минулої середи, але кожна сторона уже звинуватила іншу в порушенні режиму припинення вогню.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 57 центів або на 0,79%. Еталонний сорт сировини торгується на рівні 72,41 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 58 центів або на 0,85%. Контракти на сировину наразі коштують 68,58 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: