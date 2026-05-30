Долар дешевшає: який курс валюти в обмінниках наприкінці травня

Офіційний курс долара на 1 червня становить 44,26 гривні, а євро – 51,55 гривні. Однак вартість валюти в банках та обмінниках дещо відрізняється.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 30 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,95 гривні (-8 копійок), а продаж по 44,43 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,24 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,25 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,66 гривні (-8 копійок), а продають – по 44,27 гривні (-2 копійки).

Що буде з курсом валюти в червні?

Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на валютному ринку в перший місяць літа залежатиме від вартості імпорту, потреб у валюті та воєнного фону.

За словами експерта, протягом червня долар може коливатися від 43,80 до 44,80 гривень. Євро змінюватиметься від 51 до 52 гривень.

Нагадаємо, що НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 червня. Так, долар залишили без змін – 44,26 гривні. До курсу євро додали 12 копійок, тож, тепер курс цієї валюти становить 51,55 гривні.