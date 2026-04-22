22 квітня, 11:01
Валюта подешевшала, але не всюди: де зараз найвигідніший курс долара та євро
Основні тези
- Офіційний курс долара – 44,11 гривні, євро – 51,91 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,70 гривні, продаж – 44,25 гривні; купівля євро – 51,40 гривні, продаж – 52,15 гривні.
На середу, 22 квітня, НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 гривні, а курс євро – 51,91 гривні. У банках ціна валюти незначно знизилась, тож обмінники зреагували відповідно.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 22 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,70 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,25 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро проходить по 51,40 гривні (-18 копійок), а продаж – по 52,15 гривні (-10 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,88 (+2 копійки), а продаж – по 43,92 гривні (-3 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 51,60 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,83 гривні (+2 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,38 гривні (-4 копійки), а продають – по 43,90 гривні (-6 копійок).
- Євро купують по 51,22 гривні (-14 копійок), а продають – по 51,97 гривні (-1 копійка).