22 апреля, 11:01
Валюта подешевела, но не везде: где сейчас самый выгодный курс доллара и евро
Основные тезисы
- Официальный курс доллара – 44,11 гривны, евро – 51,91 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43,70 гривны, продажа – 44,25 гривны; покупка евро – 51,40 гривны, продажа – 52,15 гривны.
На среду, 22 апреля, НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 гривны, а курс евро – 51,91 гривны. В банках цена валюты незначительно снизилась, поэтому обменники среагировали соответственно.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 22 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (-15 копеек), а продажа по 44,25 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,40 гривны (-18 копеек), а продажа – по 52,15 гривны (-10 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,88 (+2 копейки), а продажа – по 43,92 гривны (-3 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,60 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,83 гривны (+2 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,38 гривны (-4 копейки), а продают – по 43,90 гривны (-6 копеек).
- Евро покупают по 51,22 гривны (-14 копеек), а продают – по 51,97 гривны (-1 копейка).