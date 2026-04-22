Финансы Курс валют Валюта подешевела, но не везде: где сейчас самый выгодный курс доллара и евро
22 апреля, 11:01
Дарина Пшеничная
Основные тезисы
  • Официальный курс доллара – 44,11 гривны, евро – 51,91 гривны.
  • В банках покупка доллара стоит 43,70 гривны, продажа – 44,25 гривны; покупка евро – 51,40 гривны, продажа – 52,15 гривны.

На среду, 22 апреля, НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 гривны, а курс евро – 51,91 гривны. В банках цена валюты незначительно снизилась, поэтому обменники среагировали соответственно.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 22 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (-15 копеек), а продажа по 44,25 гривны (-10 копеек).
  • Покупка евро проходит по 51,40 гривны (-18 копеек), а продажа – по 52,15 гривны (-10 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,88 (+2 копейки), а продажа – по 43,92 гривны (-3 копейки).
  • Зато покупка евро проходит по 51,60 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,83 гривны (+2 копейки).

Какой курс в обменниках?

  • По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,38 гривны (-4 копейки), а продают – по 43,90 гривны (-6 копеек).
  • Евро покупают по 51,22 гривны (-14 копеек), а продают – по 51,97 гривны (-1 копейка).

 

Что будет с курсом валют в конце апреля?

  • Для 24 Канала Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", рассказал, что разница между покупкой и продажей валюты на рынке будет оставаться незначительной. В частности он объяснил, что рынок будет иметь довольно стабильное состояние и предсказуемый. Так, колебания курсов не будут хаотичными.
  • В то же время по курсу евро, в Украине уровень валюты формируется от влияния мирового рынка. Последний в частности зависит от событий на Ближнем Востоке, которые очень быстро сказываются на стоимости и ценности валюты.
  • В то же время известно, что неделя 20 – 26 апреля началась с подорожания валют. Так, по состоянию на понедельник, 20 апреля, официальный курс от НБУ составил 43,89 гривны. То есть цена выросла на 25 копеек. А вот евро стоило 51,77 гривны, это +35 копеек к стоимости. Такой показатель стал новым историческим максимумом. 