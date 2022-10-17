Долар США втрачає позиції на ринку: чого чекають від центробанку
Американський долар продовжує слабшати на ринку. Чого чекають від Федерального резерву та як змінилися котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США станом на понеділок, 17 жовтня, демонструє від'ємну динаміку на ринку. Цікаво, що очікують посилення монетарної політики Федерального резерву.
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Позиції долара США
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,55, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,68%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) коливаються на рівні 112,52, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник послабив позиції на 0,70%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 2,54%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,80%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,25%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,76%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте останні тижні на ринку фіксували різну динаміку. Що відомо про актуальну ситуацію з доларом:
- Цей тиждень Індекс долара США починав зі падіння;
- Загалом котирування з початку торгової сесії коливалися в діапазоні 112,49 – 113,22, згідно з Yahoo!Finance;
- За даними CNBC, долар США сьогодні втрачає позиції на ринку навіть попри очікування навіть більш агресивної монетарної політики Федеральної резервної системи;
- Головна ціль американського центробанку – вгамувати досі потужну інфляцію в країні.
Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.