Долар США втрачає позиції на ринку: чого чекають від центробанку

Американський долар продовжує слабшати на ринку. Чого чекають від Федерального резерву та як змінилися котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США станом на понеділок, 17 жовтня, демонструє від'ємну динаміку на ринку. Цікаво, що очікують посилення монетарної політики Федерального резерву.

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Позиції долара США

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,55, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,68%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) коливаються на рівні 112,52, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник послабив позиції на 0,70%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 2,54%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,80%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,25%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,76%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте останні тижні на ринку фіксували різну динаміку. Що відомо про актуальну ситуацію з доларом:

Цей тиждень Індекс долара США починав зі падіння;

Загалом котирування з початку торгової сесії коливалися в діапазоні 112,49 – 113,22, згідно з Yahoo!Finance;

згідно з Yahoo!Finance; За даними CNBC, долар США сьогодні втрачає позиції на ринку навіть попри очікування навіть більш агресивної монетарної політики Федеральної резервної системи;

Головна ціль американського центробанку – вгамувати досі потужну інфляцію в країні.

Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.