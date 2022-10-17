Індекс долара США станом на понеділок, 17 жовтня, демонструє від'ємну динаміку на ринку. Цікаво, що очікують посилення монетарної політики Федерального резерву.
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Позиції долара США
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,55, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,68%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) коливаються на рівні 112,52, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник послабив позиції на 0,70%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 2,54%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,80%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,25%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,76%.