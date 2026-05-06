Чи вигідно зараз купувати валюту: який курс пропонують банки та обмінники 6 травня

У середу, 6 травня, офіційний курс долара в Україні становить 43,96 гривні а євро – 51,39 гривні. Ціни змінилась відповідно у банках та обмінниках.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок середи, 6 травня, купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,15 гривні (-7 копійок), згідно з даними сайту Мінфін.

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,85 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,88 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними сайту finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,45 гривні (-5 копійок), а продають – по 43,92 гривні (-4 копійки).

Що ще варто знати про курси валют українцям?

Нагадаємо, що на початку травня валютний ринок залишатиметься під впливом політики Національного банку. Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий.

Він розказав, що на міжбанку попит перевищуватиме пропозицію на 10 – 15%. Водночас готівковий ринок залишатиметься більш збалансованим за співвідношенням попиту та пропозиції.

Експерт Олександр Паращій прогнозує, що найближчим часом українці не побачать позначки курсу долара на рівні 45 гривень, а курсу євро – на познаці в 52 гривні. Проте він очікує, що така вартість валют може бути ближче до кінця 2026 року.