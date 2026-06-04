Долар не зупиняється – курс валюти на 5 червня знову побив рекорд в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на п'ятницю, 5 червня. Після серії рекордів на початку літа долар продовжив дорожчати.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 4 червня торгувався по 44,34 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 3 червня. Офіційний курс євро становив 51,52 гривні, отже його ціна також зменшилася на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 5 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,37 гривні (+3 копійки) – новий історичний максимум;

євро – 51,66 гривні (+14 копійок).

Цікаво! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 4 червня – 44,34 гривні за курсом Нацбанку.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 4 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,12 гривні , а продаж – по 44,57 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж у середньому були по 44,30 гривні ;

; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,91 гривні, а продаж – по 44,37 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 4 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,95 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,65 гривні , а продаж – по 51,80 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,51 гривні, а продаж – по 51,97 гривні.

Як на курс тисне війна в Україні

У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що повномасштабна війна продовжує впливати на настрої українців. Масовані атаки й повідомлення про нібито загострення бойових дій можуть спонукати громадян до активнішої купівлі іноземної валюти – як інструменту збереження заощаджень.

Таке зростання попиту здатне створювати тимчасовий дисбаланс на ринку, а Нацбанк заради його згладжування мусить застосовувати інтервенції, що допомагає підтримувати стабільність та уникати різких курсових коливань.

Окрім того, потенційне повернення відключень світла може збільшити витрати бізнесу, що згодом позначиться на цінах товарів і послуг, а також матиме додатковий вплив на інфляцію.