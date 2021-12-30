Долар та євро продовжують втрачати позиції: курс валют на 30 грудня
30 грудня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 30 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 30 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,21 гривні, що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж почала падати. Курс євро зупинився на рівні 30,78 гривні, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,21 – 27,23.
- Євро – 30,88 – 30,90.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,08 гривні, продаж – 27,29 гривні.
- Євро: купівля – 30,48 гривні, продаж – 30,87 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.
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