Офіційний курс долара та євро

У четвер, 30 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,21 гривні, що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж почала падати. Курс євро зупинився на рівні 30,78 гривні, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,21 – 27,23.

Євро – 30,88 – 30,90.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,08 гривні, продаж – 27,29 гривні.

Євро: купівля – 30,48 гривні, продаж – 30,87 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу