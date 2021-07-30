Курс валют на 30 липня: курс євро різко пішов вгору
30 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На п'ятницю, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро почали зміцнювати позиції щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,88 гривні, що на 2 копійки більше, ніж в попередній банківський день.
Варте уваги Конкуренти Tesla: на яких виробників електрокарів варто звернути увагу інвесторам
Європейська валюта суттєво зросла в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,92 гривні, що на 22 копійки більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,86 – 26,88.
- Євро – 31,91 – 31,93.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,82 гривні, продаж – 27,02 гривні.
- Євро: купівля – 31,68 гривні, продаж – 32,02 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти повідомили, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуТрейдинг – сучасний спосіб заробляти онлайн. Дізнайтеся, скільки ви можете заробляти й з чого почати, замовивши безкоштовну консультацію в експертів Forex Club.