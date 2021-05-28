Курс валют на 28 травня: Нацбанк встановив нову вартість долара та євро

На п'ятницю, 28 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро почали падати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 28 травня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,52 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знову почала дешевшати. Курс зупинився на позначці 33,56, що на 11 копійок менше, ніж у четвер.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,50 – 27,52.

Євро – 33,54 – 33,56.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,41 гривні, продаж – 27,60 гривні.

Євро: купівля – 33,31 гривні, продаж – 33,69 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар США.

гривні за долар США. За прогнозом МВФ, курс американського долара у поточному році не перетне позначку у 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти визначили, що середньорічний курс гривні коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року підніметься до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року підніметься до гривні. У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар США може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу