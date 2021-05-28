Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 28 травня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,52 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти знову почала дешевшати. Курс зупинився на позначці 33,56, що на 11 копійок менше, ніж у четвер.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,50 – 27,52.
- Євро – 33,54 – 33,56.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,41 гривні, продаж – 27,60 гривні.
- Євро: купівля – 33,31 гривні, продаж – 33,69 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар США.
- За прогнозом МВФ, курс американського долара у поточному році не перетне позначку у 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти визначили, що середньорічний курс гривні коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар США може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу