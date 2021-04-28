Офіційний курс долара та євро
У середу, 28 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,77 гривні, що на 8 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,55, що на 10 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,73 – 27,75.
- Євро – 33,50 – 33,53.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,65 гривні, продаж – 27,86 гривні.
- Євро: купівля – 33,27 гривні, продаж – 33,65 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс долара протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу