Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 27 вересня

На понеділок, 27 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 27 вересня, Нацбанк залишив офіційний курс долара США на рівні 26,64 гривні, що на 12 копійок більше ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж суттєво зросла в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,21 гривні, що на 13 копійок більше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,71 – 26,73.

Євро – 31,29 – 31,31.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,59 гривні, продаж – 26,79 гривні.

Євро: купівля – 31,06 гривні, продаж – 31,42 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу