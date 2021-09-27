Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 27 сентября, Нацбанк оставил официальный курс доллара США на уровне 26,64 гривны, что на 12 копеек больше чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже существенно выросла в цене. Курс евро остановился на уровне 31,21 гривны, что на 13 копеек больше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,71 – 26,73.

Евро – 31,29 – 31,31.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,59 гривны, продажа – 26,79 гривны.

Евро: покупка – 31,06 гривны, продажа – 31,42 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен , а в конце года - поднимется до 28,60 гривны .