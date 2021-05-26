Курс валют на 26 травня: євро знову суттєво злетіло у ціні

На середу, 26 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро знову почали зростати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 26 травня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,45 гривні, що на 3 копійки більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростатити в ціні. Курс зупинився на позначці 33,66, що на 15 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,48 – 27,50.
- Євро – 33,66 – 33,68.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,37 гривні, продаж – 27,55 гривні.
- Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,68 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти дійшли згоди, що середньорічний курс гривні залишиться на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.