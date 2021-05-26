Офіційний курс долара та євро

У середу, 26 травня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,45 гривні, що на 3 копійки більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростатити в ціні. Курс зупинився на позначці 33,66, що на 15 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,48 – 27,50.
  • Євро – 33,66 – 33,68.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,37 гривні, продаж – 27,55 гривні.
  • Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,68 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
  • МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти дійшли згоди, що середньорічний курс гривні залишиться на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс зросте до 28,20 гривні.
  • У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу