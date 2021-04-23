Курс валют на 23 квітня: євро відновив стрімке зростання

23 квітня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

На п'ятницю, 23 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зростають щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 23 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 28,06 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,81, що на 12 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,91 – 27,93.
  • Євро – 33,57 – 33,59.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,87 гривні, продаж – 28,07 гривні.
  • Євро: купівля – 33,41 гривні, продаж – 33,79 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабінет міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
  • Міжнародний валютний фонд вважає, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
  • У Мінекономіки очікують, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Віта Свірневська