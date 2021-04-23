Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 23 апреля, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 28,06 гривны, на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,81, что на 12 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,91 – 27,93.

Евро – 33,57 – 33,59.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,87 гривны, продажа – 28,07 гривны.

Евро: покупка – 33,41 гривны, продажа – 33,79 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Международный валютный фонд считает, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 27,98.

В Минэкономики ожидают, что к 2024 году доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала