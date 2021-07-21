Курс валют на 21 липня: Нацбанк встановив нову вартість долара та євро

21 липня 2021 , 08:30
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

На середу, 21 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар трішки зміцнів щодо української гривні, тоді як євро залишився на тому ж рівні.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 21 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,22 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.

Зверніть увагу Фунт сягнув довгоочікуваного максимума: експерти виділили найкращу тактику для інвесторів

Натомість вартість європейської валюти не змінилася. Курс євро зупинився на рівні 32,03 гривні. 

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,20 – 27,22.
  • Євро – 32,00 – 32,03.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,10 гривні, продаж – 27,27 гривні.
  • Євро: купівля – 31,87 гривні, продаж – 32,19 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року  не перетне позначку у 27,98 гривні.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
  • У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

Трейдинг – сучасний спосіб заробляти онлайн. Дізнайтеся, скільки ви можете заробляти й з чого почати, замовивши безкоштовну консультацію в експертів Forex Club.
Автор: Віта Свірневська