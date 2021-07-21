Офіційний курс долара та євро
У середу, 21 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,22 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти не змінилася. Курс євро зупинився на рівні 32,03 гривні.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,20 – 27,22.
- Євро – 32,00 – 32,03.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,10 гривні, продаж – 27,27 гривні.
- Євро: купівля – 31,87 гривні, продаж – 32,19 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року не перетне позначку у 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу