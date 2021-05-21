Курс валют на 21 травня: долар та євро знову почали зростати в ціні

На п'ятницю, 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро знову почали зміцнюватися щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,46 гривні, що на 5 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знову почала зростати в ціні. Курс зупинився на позначці 33,51, що на 3 копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,47 – 27,49.

Євро – 33,53 – 33,55.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,38 гривні, продаж – 27,56 гривні.

Євро: купівля – 33,23 гривні, продаж – 33,57 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

гривні за долар. За прогнозом МВФ, курс долара США протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти вважають, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс сягне 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року курс сягне гривні. У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу