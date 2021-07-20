Курс валют на 20 липня: долар дешевшає, а євро наближається до важливої психологічної позначки

На вівторок, 20 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 20 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,21 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта суттєво впала в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,03 гривні, що на 11 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,20 – 27,22.

Євро – 32,15 – 32,17.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,10 гривні, продаж – 27,28 гривні.

Євро: купівля – 31,90 гривні, продаж – 32,23 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року зупиниться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зауважили, що середньорічний курс долара коливатиметься на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року вартість нацвалюти США зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року вартість нацвалюти США зросте до гривні. У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу