Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 20 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,21 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта существенно упала в цене. Курс евро остановился на отметке 32,03 гривны, что на 11 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,20 – 27,22.
- Евро – 32,15 – 32,17.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,10 гривны, продажа – 27,28 гривны.
- Евро: покупка – 31,90 гривны, продажа – 32,23 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года остановится на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года стоимость нацвалюты США возрастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики отметили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала