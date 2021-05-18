Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 18 травня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,55 гривні, що на 6 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти почала падати. Курс зупинився на позначці 33,44, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,52 – 27,54.

Євро – 33,44 – 33,45.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,46 гривні, продаж – 27,65 гривні.

Євро: купівля – 33,15 гривні, продаж – 33,52 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

гривні за долар. Згідно з прогнозом МВФ, курс долара США протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98 .

. У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу