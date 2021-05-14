Курс валют на 14 травня: євро суттєво впало в ціні

На п'ятницю, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро слабшає щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 14 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,63 гривні. Попереднього банківського дня курс був на тому ж рівні.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс зупинився на позначці 33,37, що на 12 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,61 – 27,63.
- Євро – 33,40 – 33,42.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,54 гривні, продаж – 27,74 гривні.
- Євро: купівля – 33,16 гривні, продаж – 33,53 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет Міністрів України заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року коливатиметься на рівні 27,98.
- У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.