Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 14 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,63 гривны. Предыдущего банковского дня курс был на том же уровне.
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Стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс остановился на отметке 33,37, что на 12 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,61 – 27,63.
- Евро – 33,40 – 33,42.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,54 гривны, продажа – 27,74 гривны.
- Евро: покупка – 33,16 гривны, продажа – 33,53 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабинет Министров Украины заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 года будет колебаться на уровне 27,98.
- В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала