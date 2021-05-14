Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 14 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,63 гривны. Предыдущего банковского дня курс был на том же уровне.

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Стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс остановился на отметке 33,37, что на 12 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,61 – 27,63.

Евро – 33,40 – 33,42.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,54 гривны, продажа – 27,74 гривны.

Евро: покупка – 33,16 гривны, продажа – 33,53 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

год МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 года будет колебаться на уровне 27,98 .

В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала