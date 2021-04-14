Курс валют на 14 квітня: долар та євро стрімко зростають в ціні

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На середу, 14 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують дорожчати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 14 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 28,01 гривні, що на 8 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,32 що на 5 копійок більше, ніж 13 квітня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 28,07 – 28,09.
  • Євро – 33,49 – 33,52.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,87 гривні, продаж – 28,07 гривні.
  • Євро: купівля – 33,03 гривні, продаж – 33,40 гривні.

Прогноз курсу гривні

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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