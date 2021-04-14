Курс валют на 14 квітня: долар та євро стрімко зростають в ціні

На середу, 14 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують дорожчати щодо української гривні.
У середу, 14 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 28,01 гривні, що на 8 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
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