Курс валют на 14 квітня: долар та євро стрімко зростають в ціні
На середу, 14 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують дорожчати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 14 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 28,01 гривні, що на 8 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,32 що на 5 копійок більше, ніж 13 квітня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,07 – 28,09.
- Євро – 33,49 – 33,52.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,87 гривні, продаж – 28,07 гривні.
- Євро: купівля – 33,03 гривні, продаж – 33,40 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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