Курс валют на 13 квітня: долар та євро знову відновили зростання на ринку

На вівторок, 13 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро почали дорожчати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 13 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,93 гривні, що на 3 копійки більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,27 що на 12 копійок більше, ніж 12 квітня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,94 – 27,96
- Євро – 33,28 – 33,30.
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,79 гривні, продаж – 27,98 гривні.
- Євро: купівля – 32,92 гривні, продаж – 33,28 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет міністрів заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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