Курс валют на 13 квітня: долар та євро знову відновили зростання на ринку

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Джерело:

24 канал

На вівторок, 13 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро почали дорожчати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 13 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,93 гривні, що на 3 копійки більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,27 що на 12 копійок більше, ніж 12 квітня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,94 – 27,96
  • Євро – 33,28 – 33,30.

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,79 гривні, продаж – 27,98 гривні.
  • Євро: купівля – 32,92 гривні, продаж – 33,28 гривні.

Прогноз курсу гривні

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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