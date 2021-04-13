На вторник, 13 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро начали дорожать относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 13 апреля, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,93 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Примечательно Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму: цена акций компании пошла вверх

Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,27 , что на 12 копеек больше, чем 12 апреля.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,94 – 27,96

Евро – 33,28 – 33,30.

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,79 гривны, продажа – 27,98 гривны.

Евро: покупка – 32,92 гривны, продажа – 33,28 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 27,98.

В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала